Eiffage : Énergie Systèmes partenaire de l'événement « Elles bougent pour l'Energie »

Partenaire de cet événement, Eiffage Énergie Systèmes a organisé dans ses locaux à Mulhouse une journée au programme varié, destinée aux élèves de troisième.

Plus de 100 collégiennes ont ainsi participé aux ateliers organisés par Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy, en partenariat avec l'Université de Haute Alsace (UHA) et l'Union de l'Industrie et Métiers de la Métallurgie (UIMM).

Elles ont pu découvrir les métiers de l'industrie, de la conception à la réalisation lors d'un parcours ludique, destiné principalement aux publics en phase d'orientation.

Des tables rondes ont permis aux jeunes filles d'échanger avec des étudiantes de l'Université de Haute Alsace et les collaboratrices d'Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy, marraines engagées dans l'association.

Une visite virtuelle d'une centrale électrique a été proposée aux élèves afin de se déplacer en immersion dans une maquette 3D des bâtiments Diesel Ultime Secours.

Elles ont également pu s'essayer au câblage lors de la visite de Tabelec, atelier spécialisé dans la conception et construction de TGBT.

Enfin, les filles ont été invitées à visiter les panneaux photovoltaïques installés sur le toit du bâtiment.

Espérons que ces ateliers, rencontres et échanges aient donné envie aux jeunes filles de rejoindre les métiers de l'industrie et de la technologie.