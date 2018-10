Eiffage : Énergie Systèmes réalise des travaux d’électricité dans le futur Studium de l’Université de Strasbourg

Totalisant 11 000 m2 de surfaces utiles répartis sur sept niveaux, le Studium rassemblera de nombreux services à destination des étudiants. Outre le Service commun de la documentation (qui regroupera quatre bibliothèques), le Service de la vie universitaire, les Presses universitaires de Strasbourg, l'imprimerie de la Direction des affaires logistiques intérieures et l'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique (Urfist) de Strasbourg emménageront dans ce Learning Center en 2020.

En charge de la création d'un poste neuf de transformation du courant haute tension en courant basse tension (HTA/BT) et du réaménagement d'un tableau existant, nos collaborateurs doivent aussi créer une boucle HTA interne pour ce vaste bâtiment. Ils leur revient également de mettre en œuvre le tableau général basse tension (TGBT) et de procéder au raccordement de 14 tableaux divisionnaires. Ils doivent ainsi organiser la distribution du courant basse tension (BT) et celle du courant fort (CFA).

Nos équipes d'électriciens devront ensuite installer l'éclairage intérieur du bâtiment, celui des abords directs du site, et veiller au bon fonctionnement des éclairages de sécurité. La mise en œuvre du Système de mise en sécurité incendie (SMSI de type 1), ainsi que celle du réseau informatique Voix Données Images (VDI) font également partie de leurs prérogatives.

Le Studium sera pourvu, par ailleurs, d'un système de contrôle d'accès sur Automate de programmation industriel (API) et d'un système anti-intrusion, afin de garantir la sécurité des étudiants et celle du personnel. Nos collaborateurs installeront enfin un système antivol affecté aux livres des bibliothèques. Ce bâtiment ultra-moderne et connecté sera aussi équipé d'un système de Gestion technique du bâtiment (GTB), muni de vidéosurveillance, d'un système de sonorisation et de la vidéophonie.

Les travaux, qui ont démarré en janvier 2018, se termineront en février 2020 pour que le chantier puisse être livré en mars.

Crédits photo : Agence JP Lott