Eiffage : Énergie Systèmes réalise des travaux d’envergure pour la SENELEC (Société nationale d’électricité du Sénégal)

En charge de la production, du transport et de la distribution d'électricité via le réseau national du Sénégal, la SENELEC a chargé Eiffage Énergie Systèmes de la conception, de la fabrication, de la livraison, du montage, des tests et de la mise en service de la ligne électrique et des postes de transformation qui relie les villes de Fatick et de Kaolack et qui s'intègre dans la boucle 225kV de Dakar. Pour mener à bien la construction d'un nouveau poste de transformation (225/30 kV) à Fatick, nos collaborateurs ont réalisé une travée de ligne 225 kV vers Kaolack ainsi qu'une travée d'alimentation du transformateur 225/30 kV d'une puissance de 40 MW et d'un poste de 30 kV.

Le système de contrôle-commande et de protection a également été installé par leurs soins. Notre équipe s'est chargée, par ailleurs, des travaux de génie civil et du bâtiment destiné à recevoir ces équipements. La fourniture de l'outillage nécessaire aux travaux réalisés et la formation des équipes faisaient également partie du marché.

Les travaux, qui ont démarré en mars 2017, se sont achevés en mai dernier. Le chantier doit être mis en service ce mois-ci.

