Eiffage : Énergie Systèmes réalise l'habillage métallique de la façade d'une résidence neuve près de Tours pour Icade

Située aux abords directs du Parc de Grandmont, la résidence Grandmont Park comporte 68 logements (de deux et trois pièces) qui bénéficient chacun d'une terrasse ou d'un balcon, ainsi que d'une place de stationnement dans le parking de l'immeuble. Nos collaborateurs ont dessiné, conçu, fabriqué, puis posé l'ensemble des ornements métalliques de la façade de cette résidence sécurisée. Dans un premier temps, le Bureau d'études, dirigé par Luis Monteiro, a dessiné des arbres monumentaux destinés à jalonner la façade de l'immeuble. La conception de ces ornements, ainsi que celle des garde-corps et des grilles de cloisonnement du parking, a débuté en janvier 2018. Après trois mois de travail, nos métalliers Cyril Dodin et Maxime Bondt ont pris le relais en atelier pour fabriquer les éléments dessinés en amont de la pose qui a pu commencer en septembre 2018. Xavier Chevrollier, pilote du chantier, a travaillé de concert avec Étienne Robert, chef d'équipe, assisté de son compagnon, Jean-Baptiste Sassier. Ensemble, ils ont mis en place neuf arbres monumentaux d'une vingtaine de mètres de haut (et près de cinq mètres d'envergure). Ils ont également installé des garde-corps en métal déployé, ornés de petites feuilles de chêne en métal doré. Ils ont cloisonné, par ailleurs, le pourtour du parking situé au rez-de-chaussée de la résidence, en fixant des grilles de tôle perforée, sur lesquelles des fougères ont été préalablement dessinées au laser.

« En tant que serruriers-métalliers, nous avons l'habitude de concevoir des pergolas de grande taille ou de beaux préaux, mais ce projet est le plus monumental de tous ceux qu'il nous a été donné de réaliser jusqu'à présent. J'ai voulu participer à l'appel d'offres de ce marché parce que je savais que nous avions les compétences techniques nécessaires pour le remporter. Cependant, la conception en Bureau d'études, la fabrication en atelier et la pose d'édifices de cette taille est pour nous une première », précise Antony Mary, responsable d'activité métallerie pour Eiffage Énergie Systèmes.

Ces travaux, qui ont nécessité la conception dès janvier 2018, puis la fabrication en amont des arbres, des garde-corps et des grilles de parking à partir d'avril 2018, s'achèveront fin Juillet.

Crédits photo : © Aurélie Mary