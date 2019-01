Eiffage : Énergie Systèmes réalise les travaux d'électromécanique d'une station de pompage à Lagnieu dans l'Ain

Afin de faire cesser les prélèvements individuels d'eau dans la nappe phréatique de l'Ain et d'assurer l'irrigation des terres agricoles grâce à un système de pompage collectif dans le Rhône, l'ASIA a supervisé la pose d'un vaste réseau de canalisations.

Dans le cadre de ce chantier, nos équipes ont créé un poste de transformation du courant électrique (2 x 2 500 kVA) et installé un Tableau général basse tension (TGBT) pour alimenter et commander les 16 pompes du dispositif (de 35 à 400kW en 690V). La capacité globale de pompage, qui atteindra 4 000 m3 par heure (à 20 bars de pression), doit permettre d'irriguer 1 300 hectares au total.

Nos collaborateurs ont également aménagé une conduite de prélèvement dans le Rhône, ainsi qu'un dispositif de filtration. Ils ont, par ailleurs, procédé au montage des pompes, de la robinetterie et des tuyauteries, puis mis en service l'automatisation du système, ainsi que sa régulation à l'aide de différentes mesures analogiques (débit, pression et niveaux), automate programmable et variateurs de vitesse. L'installation permet de fournir la totalité de la plage de débit selon la demande des irrigants et ce tout au long de la saison d'irrigation. La programmation d'une supervision par écran graphique et d'une télégestion par GSM permettent de suivre le fonctionnement de l'installation en local et à distance.

Crédits photo : © Eiffage Énergie Systèmes