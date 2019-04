Eiffage : Énergie Systèmes renouvelle l'éclairage du Port de Bonneuil-sur-Marne

Une fois qu'ils seront aménagés, ces terrains serviront principalement au transit et au tri des déblais issus de travaux d'aménagement du Grand Paris (et notamment ceux de la future ligne 15 du métro) supervisés par la Société du Grand Paris (SGP).

Afin d'aménager cet espace, la réalisation d'une desserte routière, depuis le rond-point du Fief Cordelier, a été entreprise et nos équipes se sont chargées du renouvellement de tout le système d'éclairage et de son passage en leds.

Nos collaborateurs ont ainsi procédé à la dépose des anciennes installations, composées de mâts coiffés de lanternes de 250 watts. Ils les ont remplacés par des mâts en pointe de marque Europole, équipés de têtes de luminaires munies de leds (et sélectionnées dans la gamme Piano de Schréder-Comatelec).

Pour éclairer le carrefour giratoire du Fief Cordelier, nos équipes ont installé d'élégants ensembles (mats + lanternes à leds) de type iRoad proposés par iGuzzini, le spécialiste italien de l'éclairage urbain.

Crédits photo : Eiffage Énergie Systèmes