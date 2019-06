Eiffage : Fin du gros-œuvre sur le chantier de l'ensemble tertiaire G1 dans le quartier des bassins à Flot à Bordeaux

Le bâtiment G1, certifié Bream Very Good, de 6 étages sera constitué :

d'un ensemble de commerces à dominante alimentaire au rez-de-chaussée,

de 2 900m² de bureaux en roof top avec accès à une terrasse végétalisée au 4 ème étage,

étage, De 900m² de bureaux en R+5 et R+6. Faire une présentation groupée des 2900 et 900 m² de bureaux,

de trois niveaux de parking en superstructure sur une surface totale de 14 620m² pour 536 places.



Ce chantier réalisé avec le cabinet d'architecture DND a la particularité d'avoir des façades en béton matricé dont le dessin est constitué de courbes sinusoïdales inclinées à 45° ou 135° selon les façades.

Expertes du bâtiment, les équipes d'Eiffage Construction ont mutualisé les compétences des services travaux et méthodes pour préparer sur site les coffrages constitués d'une trentaine de modules sur mesure allant jusqu'à 25 m² chacun et permettant de couler en place ces poutres et voiles matricés. Par ailleurs une composition de béton a été étudiée pour traiter les problématiques de bullage générées par cette matrice inclinée et ainsi garantir une qualité de finition optimale.