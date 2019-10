Vélizy-Villacoublay, le 9 octobre 2019

Communiqué de presse

Eiffage Génie Civil fédère ses entités

d'entretien et de réparation d'ouvrages sous la marque Ævia

Eiffage Génie Civil lance la marque Ævia sous laquelle elle réalisera désormais l'ensemble de

ses activités d'équipement, d'entretien, de réparation et de renforcement d'ouvrages.

La gestion et la pérennisation des ouvrages sont des enjeux majeurs pour garantir la sécurité des usagers et la longévité du patrimoine. Eiffage Génie Civil, à travers Ævia, a pour ambition d'unifier et spécialiser son approche des marchés pour proposer à ses clients, publics et privés, une palette de savoir-faire et de produits adaptés, qu'il s'agisse d'ouvrages d'art, d'ouvrages industriels ou de bâtiments.

La marque Ævia fédérera en particulier les équipes des entités :

dédiées au BSI ® , le béton fibré à ultra-hautes performances développé par Eiffage ;

, le béton fibré à ultra-hautes performances développé par Eiffage ; Via-Pontis et Résirep en charge des travaux respectivement dans les moitiés nord et sud de la France ;

et Résirep en charge des travaux respectivement dans les moitiés nord et sud de la France ; Etic, spécialisées dans la conception et l'installation d'équipements de haute technologie pour les ouvrages d'art ;

TSV, spécialisées dans le vérinage et le ripage des ouvrages.

Les équipes disposent d'une expertise d'intervention, dans des environnements difficiles avec maintien de la circulation ou dans des sites industriels occupés, qui va permettre à Eiffage Génie Civil de faire d'Ævia une référence en matière de conservation et d'amélioration du patrimoine.

À propos d'Eiffage Génie Civil

Filiale d'Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, Eiffage Génie Civil est présente dans l'ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.

