Eiffage : Imaginez votre écoquartier avec PhosphoreCity®

Smart city ? Écoquartier du futur ? PhosphoreCity® porte une ambition : partager une vision commune de la ville durable, idéal recherché par tous les pays confrontés à l'urbanisation massive.

Développée par la direction du développement durable et de l'innovation transverse du groupe Eiffage, l'application est le fruit des réflexions prospectives du laboratoire Phosphore et des décennies de savoir-faire d'Eiffage dans la création d'écoquartiers.

Avec PhosphoreCity®, esquissez les grandes lignes d'un projet urbain durable, adapté à chaque territoire. Appréhendez de façon simple et interactive les enjeux systémiques et multidimensionnels de l'urbanisme. Une expérience ludique, désormais disponible gratuitement sur smartphones, PC et Mac.

Suivez votre parcours personnalisé et projetez-vous dans les solutions d'aménagement durable les mieux adaptées :

Définissez votre territoire : climat, éléments naturels ou bâtis remarquables, contexte urbain… Choisissez la typologie de votre projet et établissez ses priorités : logement, commerces, santé, culture, éducation, transports… Explorez les solutions innovantes et concrètes proposées. Découvrez les références où ces solutions sont mises en œuvre.

Votre projet est achevé ? Un score tridimensionnel vous informe des bénéfices de ses caractéristiques pour la planète, le « bien vivre » et l'économie locale du territoire.



Prêts à phosphorer ? Rendez-vous sur www.phosphorecity.com et testez l'application !