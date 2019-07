Eiffage : Immobilier et Emerige plantent le 1er arbre d'un programme immobilier au cœur du Hub de Pleyel à Saint-Denis (93)

Un nouveau quartier se dessine autour du futur hub majeur du Grand Paris 'Carrefour Pleyel', offrant tous les atouts d'un quotidien de qualité : crèches, écoles et commerces variés. Le village olympique des JO 2024 et les 4 nouvelles lignes de métro du Grand Paris renforceront l'attractivité économique de ce quartier en plein renouveau.

C'est dans ce cadre de vie moderne, à seulement 2 km de Paris, qu'Eiffage Immobilier et Emerige réalisent le programme immobilier neuf '14 Ornano' constitué de :

De 124 logements dont 71 logements locatifs intermédiaires vendus à IN'LI sur 7970 m²,

1230 m² de commerces en rez-de-chaussée.

Imaginée par le cabinet d'architecture Philippon Kalt, la résidence présente une ligne de ciel variée : d'une hauteur de R+6 à R+9 sur le bd Ornano et de R+7 et R+13 sur le bd Anatole France, le cœur de la parcelle accueille deux ensembles présentant une typologie de maisons de ville en R+2 avec des façades revêtues de bois.

Les équipes d'Eiffage Construction Résidentiel ont débuté la construction de cet ensemble en mars 2018 pour une livraison prévisionnelle à l'été 2020.

Dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » dont Eiffage Immobilier et Emerige sont signataires depuis 2015, une œuvre monumentale de l'artiste Robert Schad sera implantée dans le jardin. Cette œuvre se veut un rappel de la nef et de la flèche de la Basilique de Saint-Denis.

Pour rappel, la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » a été initiée par le ministère de la Culture et de la Communication afin que les grands acteurs de l'immobilier s'engagent à commander ou acquérir une œuvre d'art auprès d'un artiste pour tout programme d'immeuble à construire ou à rénover.

Cette charte marque la volonté d'Eiffage Immobilier de donner au plus grand nombre la possibilité de vivre ou de travailler au contact d'une œuvre d'art. Les œuvres d'art favorisent les échanges entre les personnes, sans distinction d'âge, de niveau d'éducation ou de milieu social, et contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des occupants et des visiteurs des bâtiments.