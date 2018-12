Eiffage : Immobilier et la DSI d'Eiffage récompensés pour leur dispositif de visite virtuelle du logement !

Les équipes d'Eiffage Immobilier et de la DSI ont collaboré pour créer un dispositif de casque de réalité virtuelle permettant d'immerger le client dans son futur appartement et de choisir les prestations souhaitées grâce à une manette reliée au casque. Cet outil innovant permet de rendre les clients véritables acteurs de leur projet, en les impliquant dans la phase de conception.

Ce dispositif est inédit à l'heure actuelle dans le secteur de l'immobilier, c'est pourquoi l'Usine Digitale a remis le trophée AR/VR Business Day de la catégorie « Immobilier/Construction/Architecture » aux équipes d'Eiffage le 13 décembre dernier à Paris !

Ce trophée met à l'honneur et récompense une réalisation utilisant des solutions de réalité virtuelle, mixte ou augmentée dans les secteurs de l'immobilier, de la construction ou de l'architecture permettant de faciliter les choix des clients et le suivi de leur dossier de prestations.

Un grand bravo aux équipes d'Eiffage Immobilier et de la DSI qui travaillent main dans la main depuis plus d'un an sur le sujet !