Eiffage : Immobilier fait l’acquisition du terrain de la place Newquay à Dinard pour créer un ensemble résidentiel de 43 000 m²

Sur le site de l'ancienne gare de Dinard, à quelques minutes des halles, du centre-ville et du bord de mer, le projet Newquay comprend la construction d'un ensemble immobilier réalisé en 3 phases.

La première phase du projet comprendra :

La résidence services seniors de 117 appartements exploitée par Domitys. Les résidents bénéficieront d'une piscine intérieure, d'un restaurant et de services à personne.

Une résidence de 65 logements collectifs du T1 au T5.

172 places de stationnements privés en sous-sol et 31 parkings aériens.



La seconde phase verra la construction de 255 logements collectifs et la création de 322 stationnements privés en sous-sol et 69 places parkings aériens.

Enfin, la troisième phase sera davantage consacrée aux commerces avec la création de 3500 m² de surfaces commerciales réparties entre une enseigne alimentaire et des commerces de pied d'immeuble autour de la place. Près de 180 logements composeront les étages de ces immeubles.

Dans le but de proposer des circulations inter quartiers, le projet laisse la part belle aux cheminements doux, dont un axe piéton central de qualité faisant le maillage entre le sentier de randonnée vers Dinan et le reste de la Ville.

Ces cheminements sont relayés par des respirations naturelles modernes composées d'un parc paysager le long de la rue du Corbinais et par des placettes de type Agora favorisant ainsi le vivre ensemble…

Ce projet, imaginé et dessiné par l'architecture Ricardo Bofill associé à l'agence BNR de Rennes, valorisera Dinard afin de réorganiser de la ville autour d'un centre vivant où les dimensions résidentielles et commerciales vont créer le lien entre le côté mer et l'intérieur des terres. La conception d'un tel espace de ville fait appel au savoir-faire reconnu d'Eiffage Immobilier qui marie urbanisme et architecture.

Le démarrage des travaux est prévu en mars prochain pour une livraison fin 2020.