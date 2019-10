Eiffage : Immobilier inaugure la première tranche du programme « Villa d'Ivry » à Ivry-sur-Seine

Sur le site de l'ancien hôpital Jean de Rostand à Ivry-sur-Seine, l'opération « Villa d'Ivry » se constitue d'un ensemble résidentiel neuf de 63 logements et d'une résidence Cocoon'Âges® de 70 logements, vendus en VEFA à Expansiel Groupe Valophis, comprenant des espaces partagés, support du lien social : une terrasse panoramique végétalisée et une maison des projets en rez-de-chaussée.

L'ensemble résidentiel neuf de 4000 m² certifiée NF habitat HQE niveau RT2012 a été inaugurée le 23 septembre dernier.

D'autre part, la construction d'une résidence intergénérationnelle Cocoon'Ages® débutera après le désamiantage actuellement en cours. En complément, des locaux d'activités et d'artisanat seront implantés surfaces importantes aux Rez-de-Chaussée et Rez-de-jardin de la résidence.

Développée par Eiffage Immobilier et Récipro-cité en 2015, l'offre Cocoon'Âges® repose sur une architecture adaptée et des services-animations à destination des résidents. Au sein des deux résidences, les habitants seront accueillis et accompagnés par un gestionnaire-animateur, dont la tâche principale est d'impulser et soutenir une dynamique résidentielle collaborative : favoriser les rencontres, soutenir les projets des habitants, veiller sur les personnes fragiles, et encourager la solidarité de voisinage.

En décembre 2015, Eiffage Immobilier signait la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », avec le ministère de la Culture et de la Communication, s'engageant ainsi à installer une œuvre d'art dans chacune de ses opérations.

Pour « Villa d'Ivry », l'artiste Gabrielle Decazes a été sollicité. Elle a réalisé l'œuvre « Paysage Fantôme » qui évoque l'idée d'un « paysage en chantier ». La sculpture avance ainsi une réflexion sur l'empreinte de l'homme sur le monde et des questionnements tant sur les origines de ce dernier que sur son devenir. La sculpture prend la forme d'une colonne, mais aussi celle d'un carottage géologique ; sur la moitié supérieure est incrusté un dessin en relief. Celui-ci, reprenant la texture de la pierre, laisse apparaître par endroit les empreintes. Tels des fossiles, ce sont des outils et matériaux utilisés le temps du chantier et à présent invisible à l'œil, qui laissent ainsi la trace de leur présence.