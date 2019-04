Eiffage : Immobilier inaugure un Village d'artisans au cœur de la ZAC Melville-Lynch sur la commune d'Anglet

Le projet a été remporté en 2016 par Eiffage Immobilier suite à l'appel à projet de la Communauté d'Agglomération Pays Basque. Les travaux ont été réalisés par les équipes d'Eiffage Construction et Eiffage Energie Systèmes s'est occupée des lots d'électricité.

D'une superficie de plus de 3 000 m² répartie entre 5 bâtiments, le projet accueille 21 artisans bénéficiant chacun d'un atelier de 157 m². Les différents ateliers proposent une grande diversité d'expertises (Menuiserie, Charpente, Electricité, peinture, nettoyage, plomberie, maintenance de vmc, sécurité incendie, etc.) permettant de répondre aux besoins des habitants et entreprises du Pays Basque.

Les architectes du projet, Patxi Gardera et Patrick Arotcharen, ont imaginé un village structuré autour d'une place végétalisée proposant des espaces de détente pour les 60 salariés. La création de cheminements doux entre les bâtiments permet une circulation piétonne. Des places de stationnement et des espaces de livraison ont été créées pour faciliter le bon fonctionnement des activités artisanales et l'accueil de la clientèle.

Un grand succès pour ce concept puisque 100% des cellules ont été commercialisées par Eiffage immobilier qui souhaite reproduire ce concept de « village d'artisans » sur d'autres territoires.

--

Personnalités présentes à la cérémonie :

Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté d'agglomération Pays Basque et Maire de Bayonne

Claude Olive, premier vice-président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, et Maire d'Anglet

Sylvie Durruty, Vice-présidente de la Communauté d'agglomération Pays Basque en charge de l'Economie et de l'Innovation

Michel Etchebest Maire de Mauléon, et vice-président de la communauté d'agglomération Pays basque en charge du développement économique

Hervé Lapastoure, Directeur Eiffage Immobilier Sud-Ouest