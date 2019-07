Eiffage : Immobilier livre l'ensemble de bureaux G7 et G8 à la Française dans le quartier des Bassins à flot de Bordeaux

La construction des bâtiments tertiaires G7 et G8 est officiellement achevée après 18 mois de travaux assurés par les équipes d'Eiffage Construction Sud-Ouest.

La livraison de cet ensemble tertiaire s'est échelonnée en deux temps.

Tout d'abord, l'immeuble G7 de 4 400 m² a été livré en Mars. Il est composé d'espaces de bureaux, de commerces et d'un parc de stationnement de 30 places. Conçu par l'atelier d'architecture Alonso Sarraute, ce bâtiment offre des espaces de travail lumineux avec ses grandes ouvertures et sa façade en béton peint.

Ensuite, le bâtiment G8 livré en juin dernier accueille sur une surface utile de 4 300 m², une école de commerce (ESSCA) ainsi que des commerces

Dans la veine architecturale du premier bâtiment, ce bâtiment en béton lasuré, imaginé par le cabinet d'architecte Debarre & Duplantier, s'ouvre sur des patios couverts de pergolas béton.

Les deux bâtiments sont certifiés NF HQE Tertiaire.

Cette opération confirme le dynamisme d'Eiffage Immobilier dans le secteur tertiaire particulièrement au sein des sites les plus attractifs du territoire, tel que le quartier Bassins à Flot, à proximité des transports et commodités, afin d'optimiser l'utilisation des bâtiments et le bien-être de leurs occupants.