Eiffage : Immobilier livre la résidence intergénérationnelle Lumi’Air à Lille

Conçue pour favoriser le vivre-ensemble, la résidence Lumi'Air se caractérise par une grande mixité sociale en rassemblant dans un même ensemble étudiants, familles et personnes âgées.

Les 244 logements, totalisant une surface de plancher de 9 072 m², intègrent :

170 logements étudiants,

1 logement pour le gardien,

42 logements en accession maîtrisée,

31 logements sociaux, dont 15 conçus spécialement pour les séniors.



Le bâtiment central est dédié à la résidence étudiante avec des studios et studios bis meublés (programme immobilier Lumi'Air Study). De part et d'autre de ce bâtiment se répartissent les logements en accession maîtrisée, du 2 aux 4 pièces (commercialisation sous le nom de Lumi'Air Activ) et les logements sociaux. Ces derniers ont été vendus au bailleur La Maison Flamande.

L'architecte Sophie Delhay a voulu créer un volume unique, composé de 3 corps de bâtiments successifs mitoyens. Chaque bâtiment possède sa propre identité architecturale : l'un fait figure de verticalité par sa hauteur tandis qu'un autre se définit par des hauteurs dégressives avec ses grandes terrasses, le bâtiment central étant quant à lui longiligne et rectangulaire.

Un grand jardin partagé, orienté plein sud, complète le dispositif. Il est agrémenté d'une œuvre de l'artiste Stéphanie Buttier dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre ». Baptisée « Paysages de Brumes », cette œuvre se compose de blocs de bétons surmontés d'un tissage en inox lequel est agrémenté de tresses en cuivre.

Lumi'Air reflète son environnement à la fois urbain et végétal avec sa façade en inox et la forte présence de verdure en terrasses et dans les espaces extérieurs.