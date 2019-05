Eiffage : Immobilier pose la première pierre d'un programme mixte de logements et commerces près d'Angers

Ce projet de 4 320 m² s'inscrit dans la restructuration du centre-ville qui a la vocation de densifier le cœur de ville en apportant de nouveaux logements et de dessiner un paysage urbain de qualité dans la tradition de la 'ville - parc'.

Imaginée et conçue par le cabinet DLC Architectures, la résidence Magnolia se compose de 28 appartements neufs sur une surface totale de 1603 m², du studio au 3 pièces, en bordure de la ligne de tramway.

Répondant aux normes de construction les plus exigeantes, tous les logements disposent isolation thermique et confort optimisés et répondent à la réglementation thermique 2012 ainsi qu'aux normes de qualité NF habitat.

Le bailleur social Soclova a acheté de son côté les 26 logements sociaux de la Résidence Acacias de 1841 m². Ces logements sont financés dans le cadre de la programmation 2017 d'Angers Loire Métropole avec 17 logements en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) et 6 logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) dont 2 avec prestations renforcées d'accessibilité.

Eiffage Construction Mainte et Loire intervient en entreprise générale depuis décembre 2018 pour une livraison de l'ensemble au 2e trimestre 2020.

