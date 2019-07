Eiffage : Immobilier pose la première pierre des résidences tourisme 4* et étudiants au cœur de Vélizy-Villacoublay

Cette opération se situe en plein cœur du quartier d'affaires Inovel Parc à Vélizy-Villacoublay (78), second pôle d'activité de France après La Défense. Il rassemble plus de 1 000 entreprises, de dimension internationale pour l'essentiel, dont des sièges sociaux, représentant 43 000 emplois.

C'est également l'une des zones les plus importantes d'Europe en termes de concentrations marchandes avec 3 grands centres commerciaux que sont Vélizy 2, Art de vivre et Usines Center.

Ce pôle d'excellence, desservi par des axes routiers stratégiques, bénéficie d'un réseau d'infrastructures de transport dense avec les axes N118 (10 kilomètres de Paris), A86 (aéroport d'Orly), la ligne T6 du tramway et le RER à proximité de Vélizy-Villacoublay.

C'est dans ce contexte privilégié qu'Eiffage Immobilier réalise un double programme constitué d'une résidence de tourisme d'affaires 4* et d'une résidence pour étudiants et jeunes actifs ; pensé comme un projet unique, venant compléter l'offre existante à Vélizy-Villacoublay.

La conception a été confiée aux Studios d'Architecture Ory & Associés et la réalisation des travaux à Eiffage Construction Résidentiel, pour une durée d'environ 24 mois.

Le bâtiment est conçu en 2 corps distincts de bâtiments symétriques, accueillant chacun l'une des résidences du projet. Ces résidences seront totalement autonomes en termes de fonctionnement et d'approvisionnement énergétique. Seuls l'accès au parc de stationnement et les espaces extérieurs seront communs.

Une résidence de tourisme 4* dénommée « Européa »

Cette résidence de tourisme a pour vocation d'accueillir une clientèle de loisirs ou d'affaires en séjour de courte ou longue durée (à la journée, à la semaine, au mois ou plusieurs mois), avec des services haut de gamme (4 étoiles).

Développée sur 7 niveaux, cette résidence disposera de 119 appartements déclinés du studio au 2 pièces pour des surfaces habitables de 19 à 39 m².

Outre une réception via un hall d'accueil, une bagagerie, une laverie, une salle petit-déjeuner (et son office), une salle de fitness et un espace aquatique (piscine, sauna et vestiaires) seront à disposition des clients.

La résidence a été vendue à des investisseurs en LMP /LMNP et sa gestion est assurée par le groupe reconnu NEMEA ayant une expérience de plus de 25 ans dans la gestion des résidences services.

Une résidence pour Etudiants et Jeunes Actifs

Ce programme est la relocalisation d'une résidence pour Etudiants et Jeunes Actifs existante à Vélizy, actuellement située Place de l'Europe. La résidence en cours de réalisation est le strict reflet de celle existante, composée de 157 chambres et d'un logement de gardien.

Cette résidence a été vendue par Eiffage Immobilier à Antin Résidences (Groupe Arcade), acteur majeur de l'habitat social en Ile-de-France Elle sera gérée par le gestionnaire ARPEJ, spécialisé dans la gestion de résidences pour étudiants, jeunes actifs et chercheurs.

La résidence vise la certification NF Habitat HQE.