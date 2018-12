Eiffage : Inauguration de la Maison de la Corée à la Cité Internationale Universitaire de Paris réalisée par Eiffage Construction

Après deux ans de travaux, les équipes d'Eiffage Construction ont remis les clés de la Maison de la Corée, une résidence étudiante de 13 000m² en R+8 de 252 chambres située Boulevard Jourdan Paris (14) au cœur de la Cité internationale universitaire, à l'association de la Maison de la Corée.

Imaginée conjointement par le cabinet d'architecture français CANALE 3 et le cabinet d'architecture coréen GA.A Architects, sa structure repose sur des boîtes à ressorts afin d'éviter la transmission des vibrations du RER B, qui passe juste en dessous. Le rez-de-chaussée accueille un restaurant coréen et une salle polyvalente de 200 places de part et d'autre du hall d'entrée qui, lui, peut servir de salle d'exposition temporaire.

La résidence en béton auto-dépolluant blanc préfabriqué est conçue pour une très haute performance énergétique Effinergie qui respecte le Plan Climat Ville de Paris (certification RT 2012-20%) pour les logements et elle est labélisée Habitat & Environnement.

La Maison de la Corée est la première « Maison de Pays » construite dans la Cité Universitaire depuis 50 ans. Cet espace résidentiel est réservé aux jeunes coréens qui étudient à Paris. Ce lieu permet de promouvoir les échanges internationaux dans les domaines de la culture et des arts à travers les réseaux tissés avec des étudiants multinationaux de partout dans le monde.

Les résidents pourront profiter de tous les avantages offerts par la Cité internationale universitaire de Paris, y compris l'éducation, les loisirs et les évènements culturels durant leur séjour dans la Maison de la Corée de Paris.