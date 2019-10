Eiffage : Inauguration de la première Conciergerie Participative® au cœur du Quartier Seine-Ouest à Asnières-Sur-Seine

Eiffage Immobilier, en groupement avec Emerige, Marignan, Icade et Ogic, réalisent actuellement le nouvel éco-quartier Seine-Ouest de 8 hectares à Asnières-sur-Seine, dont l'aménageur est Citallios. Appuyé par Eiffage Aménagement, ce nouveau quartier, en cours de labellisation éco-quartier, se positionne comme un quartier de « l'innovation », moteur pour l'ensemble du quartier de Seine et démonstrateur de la ville durable de demain. Il a également été étudié pour être un lieu de vie animé aussi bien en journée qu'en soirée ; attractif grâce à son architecture et ses espaces publics. Il proposera d'ici 5 ans :

1600 logements environ dont des logements en accession et des logements locatifs sociaux,

des résidences senior, étudiante et de services,

5 000 m² environ de commerces,

des immeubles de bureaux,

un groupe scolaire de 14 classes,

une crèche

un parking d'environ 100 places ouvert au public.



C'est dans ce quartier démonstrateur en matière de Ville Durable 2.0 que la Conciergerie Participative® a été conçue sur-mesure en fonction des besoins recueillis sur le territoire. Elle est fondée sur la participation active des utilisateurs, la coopération de l'ensemble des acteurs locaux et elle veille également à intégrer tous les résidents, notamment les personnes les plus fragiles. Cette conciergerie de quartier conjuguera une offre de services essentiels pour faciliter la vie quotidienne des riverains avec la création de lien social et la dynamisation du tissu économique local (partenariats avec des structures associatives et commerçants locaux).

Il s'agit d'un enjeu essentiel que de parvenir à susciter une vie de quartier agréable à tous, et à créer du lien avec le tissu urbain existant.

Ce dispositif, mis en place en partenariat avec Récipro-Cité, s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale d'Eiffage Immobilier, fondée sur l'écoconception, le développement d'une ville inclusive et durable, la solidarité, le respect des personnes et la réussite de tous.