Eiffage : Inauguration du laboratoire de biologie médicale pour le CHU de Nancy et l'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL)

Cette opération fait suite au regroupement de 16 laboratoires disséminés sur le territoire lorrain de biologie médicale du CHU de Nancy et de biopathologie de l'Institut de cancérologie de Lorraine sur le site des hôpitaux de Brabois.

Ce nouveau laboratoire de 8000 m² favorise l'efficience technique, technologique et fonctionnelle. Il regroupe en un seul lieu diverses spécialités de la pharmacologie, de la biologie médicale et de la biopathologie.

Cette conception-réalisation aura mobilisé près de 200 compagnons avec des installations techniques particulièrement conséquentes dont notamment : 7km de tubes de chauffage, 2 Groupes Froid de 1200kW chacun, 11 centrales de traitement d'air, 1km de paillasses et 20 chambres froides positives et négatives.

Son concept architectural, imaginé par Art & Build Architect, repose sur un plan en forme de fleur, avec une répartition de tous les secteurs autour d'un même cœur : le plateau technique automatisé (PTA).

Les échantillons, livrés par réseau pneumatique, sont triés et dispatchés vers les secteurs d'analyse dédiés grâce à un robot automatisé. Ce robot, à la charge du groupement, se déplace de façon autonome, évite les éventuels obstacles, ouvre les portes seul via des liaisons wifi.

Un bardage métallique perforé habille une grande partie des façades.

Dans la continuité de la polyclinique de Courlancy près de Reims, cette opération d'envergure illustre l'expertise d'Eiffage dans la réalisation d'établissements de santé de haute technicité. Un secteur qui ne cesse de faire appel au savoir-faire du Groupe puisqu'il vient de signer un CREM pour la réalisation de l'institut cancérologie et d'imagerie du CHRU de Brest.

