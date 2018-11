Eiffage : Information financière au 30 septembre 2018

Vélizy-Villacoublay, le 6 novembre 2018 17:40

Information financière au 30 septembre 2018

 Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 en croissance de 10,7 % à 11,9 milliards d'euros (+ 13,2 % sur le 3e trimestre)1 - Activité très soutenue dans les Travaux (+ 11,8 % dont + 15,6 % sur le 3e trimestre)1 : o + 7,2 % de croissance organique o Forte croissance à l'international - Chiffre d'affaires en hausse sensible dans les Concessions (+ 6,4 %)1 : o Trafic autoroutier dynamique, notamment pour les PL (+ 5,2 % chez APRR)

 Carnet de commandes des Travaux en hausse de 16 % sur un an à 13,9 milliards d'euros, représentant 12,4 mois d'activité des branches Travaux2

 Perspectives confirmées pour l'année 2018 : - Nouvelle progression de l'activité et des résultats3 en Travaux et en Concessions

1 - CHIFFRE D'AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2018 Structure Périmètre et réelle change en millions d'euros constants (pcc*) + 6,2 % + 0,4 % + 17,2 % + 13,1 % + 10,3 % + 6,3 % + 11,8 % + 7,2 % + 6,4 % + 6,8 % + 10,7 % + 7,1 % + 4,5 % + 4,1 % + 33,7 % + 18,4 % + 26,6 % + 13,6 % + 78,1 % + 46,3 % (retraité IFRS 15)1

Au 30/09/2018

Variations

Construction

2 616

2 779

dont immobilier

533

574

Infrastructures

3 387

3 970

Énergie Systèmes

2 701

2 979

Sous-Total Travaux

8 704

9 728

Concessions (hors IFRIC 12)

Total Groupe (hors IFRIC 12)

10 789

11 946

Dont :

France

8 507

8 894

International

2 282

3 052

Europe hors France

1 945

2 462

Hors Europe

337

590

Chiffre d'affaires "Construction" (IFRIC 12)

237

223

n.s.

1 La norme IFRS 15, applicable à compter du 1er janvier 2018, conduit, au 30 septembre 2017, à une hausse de 22 millions d'euros du chiffre d'affaires de l'immobilier (et donc, de la Construction) en France, à une baisse de 1 million d'euros du chiffre d'affaires d'Énergie Systèmes en France et à une baisse de 8 millions d'euros du chiffre d'affaires des

Concessions en France.

La norme IFRS 15 implique en effet, en immobilier d'une part, la prise en compte du terrain, dans la mesure de l'avancement du chiffre d'affaires, dès la signature de l'acte notarié et, en concessions d'autre part, dans le cadre des contrats pluriannuels de partenariat public/privé, la comptabilisation du chiffre d'affaires au titre du gros entretien et réparations

selon le rythme des travaux effectués et non plus sur la base de la facturation.

Tous les chiffres d'affaires 2017 et les pourcentages d'évolution 2018 / 2017 contenus dans le présent communiqué tiennent compte de ces retraitements de 2017.

2 Pour le carnet de commandes, la norme IFRS 15 prévoit notamment :

 de nouvelles conditions de prise en compte des contrats en carnet de commandes, ayant conduit à retraiter certains marchés, en tout ou partie, des carnets de commandes publiés en 2017,

 la constatation d'un carnet de commandes immobilier correspondant aux actes notariés, non effective en 2017,

 la constatation d'un carnet de commandes des concessions, prenant en compte les prestations d'exploitation et de maintenance (y compris gros entretien et réparations) pour la durée totale des contrats, non effective en 2017.

3 Hors ajustements des impôts différés non courants.

2 - CHIFFRE D'AFFAIRES T3 2018

Variations en millions d'euros Construction + 10,8 % dont immobilier 201 205 Infrastructures 1 235 1 494 + 21,0 % Énergie Systèmes 924 1 044 + 13,0 % Sous-Total Travaux 3 011 3 482 + 15,6 % Concessions (hors IFRIC 12) 789 819 + 3,8 % Total Groupe (hors IFRIC 12) 3 800 4 301 + 13,2 % Chiffre d'affaires "Construction" (IFRIC 12) 62 95 n.s. 852

T3 2017

T3 2018

(retraité IFRS 15)1

944

3 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'ACTIVITÉ1

Eiffage a réalisé, au 3e trimestre 2018, un chiffre d'affaires consolidé de 4,3 milliards d'euros, en hausse de 13,2 % par rapport au 3e trimestre 2017 (+ 15,6 % dans les Travaux et + 3,8 % dans les Concessions).

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2018 atteint ainsi près de 12 milliards d'euros, en hausse de 10,7 % à structure réelle et de 7,1 % à pcc.

Dans les Travaux, l'activité croît de 11,8 % (+ 7,2 % à pcc) et s'établit à plus de 9,7 milliards d'euros.

Construction : 2 779 millions d'euros (+ 6,2 % à structure réelle et + 0,4 % à pcc)

- Dans la construction, l'activité s'inscrit en baisse de 4,0 % à 2 076 millions d'euros en France, tandis qu'elle progresse de 54,8 % à 703 millions d'euros en Europe hors de France, particulièrement au Benelux. La contribution à l'activité de la société Priora basée en Suisse et acquise récemment est de 153 millions d'euros.

- Dans l'immobilier, le chiffre d'affaires est en hausse de 7,7 % ; la commercialisation de logements demeure dynamique avec 3 079 réservations enregistrées à fin septembre 2018 contre 3 314 à fin septembre 2017 (écart dû à un phasage différent des ventes en bloc entre 2018 et 2017).

Infrastructures : 3 970 millions d'euros (+ 17,2 % à structure réelle et + 13,1 % à pcc)

- En France, le chiffre d'affaires progresse de 12,0 % à 2 503 millions d'euros, en hausse très sensible dans le Génie Civil, du fait des travaux du Grand Paris Express, mais également dans la Route (+ 7,7 %).

- En Europe hors de France, l'activité progresse de 9,8 % à 1 106 millions d'euros, particulièrement en Allemagne et en Espagne.

- Hors d'Europe, le chiffre d'affaires s'élève à 361 millions d'euros, contre 145 millions d'euros au 30 septembre 2017, pour partie (101 millions d'euros) grâce à l'activité de travaux maritimes rachetée à Saipem fin 2017.

Énergie Systèmes : 2 979 millions d'euros (+ 10,3 % à structure réelle et + 6,3 % à pcc)

- En France, le chiffre d'affaires s'établit à 2 132 millions d'euros, en hausse de 3,9 %.

- En Europe hors de France, l'activité croît de 34,8 % à 654 millions d'euros, essentiellement en Espagne et en Belgique. La contribution à l'activité des sociétés acquises récemment (EDS en Espagne et Kropman aux Pays-Bas) est de 101 millions d'euros.

- Hors d'Europe, le chiffre d'affaires est de 193 millions d'euros, contre 165 millions d'euros au 30 septembre 2017.

Dans les Concessions, l'activité croît de 6,4 % (+ 6,8 % à pcc) et s'établit à 2 218 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR, hors construction, s'établit à 1 958 millions d'euros, en hausse de 5,8 %. Le trafic global sur le réseau d'APRR, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, s'inscrit en hausse de 3,3 % au 30 septembre 2018 par rapport à la même période de 2017 (+ 1,3 % sur le 3e trimestre). Le trafic des véhicules légers (VL) progresse de 3,0 % et celui des poids lourds (PL) de 5,2 %.

Sur l'autoroute A65 (Pau-Langon), le chiffre d'affaires croît de 10,4 % à 49 millions d'euros avec un trafic en hausse de 5,7 % (VL : + 5,5 % et PL : + 7,4 %).

Sur le viaduc de Millau, le chiffre d'affaires croît de 2,8 % à 41 millions d'euros malgré un trafic en baisse de 1,2 % (VL : - 1,7 % et PL : +3,3 %).

Le chiffre d'affaires réalisé par le Stade Pierre Mauroy à Lille s'établit à 21 millions d'euros et celui de l'autoroute de l'Avenir au Sénégal s'élève à 33 millions d'euros.

Les autres concessions et les opérations de Partenariat Public-Privé ont dégagé un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros (99 millions au 30 septembre 2017).

4 - FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

APRR et AREA ont signé un plan d'investissement autoroutier prévoyant la réalisation d'une douzaine d'opérations permettant d'accélérer le développement et la modernisation du réseau, tout particulièrement dans les domaines de l'environnement et du service à la clientèle. Ce plan de près de 187 millions d'euros, est financé par une hausse tarifaire annuelle additionnelle de 2019 à 2021 de 0,198 % pour APRR et de 0,389 % pour AREA.

5 - SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2018, la liquidité du Groupe, mesurée par la somme des placements monétaires et des autorisations de crédit confirmées et non utilisées, s'élève à 2,4 milliards d'euros, stable sur un an.

6 - PERSPECTIVES

Les perspectives du Groupe pour 2018, nouvelle progression de l'activité et des résultats3 en Travaux et en Concessions, se trouvent ainsi confortées.

Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 13,9 milliards d'euros au 30 septembre 2018, en hausse de 16 % sur un an (- 4 % sur 3 mois)2 et représente 12,4 mois d'activité des branches Travaux.

Évolution des carnets de commandes avec retraitement des carnets de 2017 selon les règles de la norme

IFRS 15 (en milliards d'euros)2.

Au 30/09/2017 Au 30/06/2018 Au 30/09/2018 Var. sur un an Var. sur 3 mois Travaux 12,0 14,4 13,9 + 16 % - 4 % Immobilier 0,6 0,6 0,6 + 3 % - 8 % Concessions 1,1 1,1 1,1 - 2 % - 1 %

Glossaire :

* Périmètre et change constants (pcc) Périmètre constant se calcule en neutralisant :

 la contribution sur 2018 des sociétés entrées en périmètre en 2018,

 la contribution sur 2018 des sociétés entrées en périmètre en 2017, pour la période équivalente à celle de 2017 précédant leur date d'entrée,

 la contribution sur 2017 des sociétés sorties du périmètre en 2018, pour la période équivalente à celle de 2018 suivant leur date de sortie,

 la contribution sur 2017 des sociétés sorties du périmètre en 2017.

Change constant : taux de change de 2017 appliqués aux chiffres d'affaires en devises de 2018.

