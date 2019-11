Eiffage : Information financière au 30 septembre 2019

Énergie Systèmes : 3 215 millions d'euros (+ 7,9 % à structure réelle et + 5,5 % pcc)

En France, le chiffre d'affaires s'établit à 2 178 millions d'euros, en hausse de 2,2 %.

En Europe hors de France, l'activité croît fortement de 36,4 % à 892 millions d'euros, essentiellement aux Pays-Bas (suite à l'acquisition de Kropman) et en Espagne.

- Hors d'Europe, le chiffre d'affaires est de 145 millions d'euros, contre 193 millions d'euros au 30 septembre 2018.

Dans les Concessions, l'activité croît de 1,5 % et s'établit à 2 251 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé d'APRR, hors construction, s'établit à 1 986 millions d'euros, en hausse de 1,4 %. Le trafic global sur le réseau d'APRR, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, s'inscrit en légère baisse de 0,8 % au 30 septembre 2019 (- 0,5 % sur le 3e trimestre) par rapport à la même période de 2018 qui avait été favorablement impactée par les perturbations du service ferroviaire. Le trafic des véhicules légers (VL) décroît de 1,2 % tandis que celui des poids lourds (PL) progresse de 1,0 %.

Sur l'autoroute A65 (Pau-Langon), le chiffre d'affaires croît de 3,6 % à 51 millions d'euros avec un trafic en hausse de 1,5 % (VL : + 1,9 % et PL : - 2,1 %).

Sur le viaduc de Millau, le chiffre d'affaires croît de 2,5 % à 42 millions d'euros malgré la baisse du trafic de 2,1 % (VL : - 2,7 % et PL : + 3,3 %).

Le chiffre d'affaires réalisé par le Stade Pierre-Mauroyà Lille s'établit à 23 millions d'euros et celui de l'autoroute de l'Avenirau Sénégal s'élève à 40 millions d'euros.

Les autres concessions et les opérations de Partenariat Public-Privéont dégagé un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros (116 millions au 30 septembre 2018).

4 - FAIT MARQUANT POSTÉRIEUR AU 30 JUIN 2019

Le 25 juillet, Eiffage et Aéroport Marseille-Provence ont signé le contrat de concession de l'aéroport de Lille. La société concessionnaire, dont Eiffage est l'actionnaire majoritaire, est en charge de l'ensemble des missions d'investissement, d'entretien, de maintenance et d'exploitation de l'aéroport pour une durée de 20 ans à compter du 1er janvier 2020.

5 - SITUATION FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2019, la liquidité du Groupe, mesurée par la somme des placements monétaires et des autorisations de crédit confirmées et non utilisées, s'élève à 3,7 milliards d'euros, en hausse de 1,3 milliard sur un an, majoritairement du fait de l'accroissement de 1 milliard d'euros de la taille du crédit syndiqué du Groupe signé en mai 2019.

6 - PERSPECTIVES

Le carnet de commandes des Travaux s'élève à 14,5 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en hausse de 4 % sur un an (- 3 % sur 3 mois) et représente 11,7 mois d'activité.

Eiffage confirme les perspectives de croissance de son activité et de ses résultats pour l'ensemble de l'exercice 2019.

Pour le Groupe, le chiffre d'affaires et les résultats de l'exercice 2019 seront publiés le 26 février 2020 après bourse.

3 / 4