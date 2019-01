Eiffage : L'Oréal confie l'aménagement audiovisuel de son luxueux show-room parisien à Arthésis

Nos collaborateurs ont équipé, tout d'abord, une salle modulaire divisible en deux espaces distincts de deux moniteurs Pro Christie de 86 pouces (soit 220 cm de diagonale) associés à six moniteurs de retours de 43 pouces pouvant être utilisés de façon autonome. Ils ont procédé à l'installation de divers dispositifs de connexion et pourvu huit moniteurs de systèmes sans-fil Barco ClickShare, permettant de partager le contenu d'un ordinateur sur écran. Sonorisé avec des enceintes encastrées et des micros main HF, l'ensemble de l'espace modulaire peut être piloté via deux tablettes tactiles (de marque Crestron), afin de simplifier l'utilisation de ces équipements techniques.

Nos experts en solutions audiovisuelles globales ont ensuite mis en place une toile de projection motorisée de sept mètres sur quatre (pesant 250 kg). Installée à huit mètres de hauteur au beau milieu de la Place du show-room, elle est reliée à un vidéoprojecteur Christie Boxer (20 000 lumens, 4 K) nécessitant la fixation du pantographe le plus performant du fournisseur Audipack. Équipé d'un mélangeur vidéo automatique, ce vidéoprojecteur permet de visionner jusqu'à quatre sources en Full HD. La Place, au cœur de laquelle la toile de projection a été installée par nos équipes, est connectée (VGA/HDMI) en divers points par un câblage longue distance, tandis que la sonorisation de cet espace est assurée par des enceintes et un système de prise de parole muni de plusieurs micros HF. Nos collaborateurs ont aussi mis en service des lyres motorisées d'éclairage LED, afin de superviser l'ambiance de la Place. Vidéoprojecteur, pantographe, toile de projection, sonorisation, lumière, éléments techniques de la baie… Bref, l'ensemble des installations de cet espace central est piloté par un duo de dalles tactiles sans-fil (toujours de marque Crestron).

En marge de ces deux espaces stratégiques du show-room, nos spécialistes ont aussi équipé quatre salles de réunion de moniteurs 55, 65 et 75 pouces. Ils ont mis en place, par ailleurs, trois moniteurs sur poteau, afin que la société PCI puisse y installer sa solution d'affichage dynamique.

Crédits photo : © Eiffage Énergie Systèmes