Eiffage : L'Yonne se raconte en « marron » avec APRR

Avallon, Chablis, Guédelon, Vézelay et une vingtaine d'autres sites emblématiques du département de l'Yonne vont bénéficier d'une nouvelle signalisation d'animation culturelle et touristique, le long des autoroutes A5, A6 et A77.

Le vernissage des maquettes a eu lieu le 9 avril dernier à Auxerre, en présence notamment de Philippe Nourry, PDG d'APRR.

Certains panneaux tels Guédelon-château des bâtisseurs-ont déjà été conçus et posés sur le réseau autoroutier ; la fin des implantations est prévue en 2020.

À terme, cette « galerie d'art à ciel ouvert » comptera 43 panneaux de 20 m² (6,6 m de haut par 3 m de large), invitant les voyageurs à faire étape dans l'Yonne.

Des illustrateurs reconnus

Pour donner un nouveau souffle à cette signalisation, APRR a recours pour la partie visuelle à des illustrateurs réputés de bande dessinée : Floc'h, Tino ou encore Matthieu Forichon.

Chaque artiste raconte à travers sa vision et sa sensibilité, le patrimoine desservi par l'autoroute.

Un interlocuteur unique

Le Département de l'Yonne est l'interlocuteur unique d'APRR pour cette opération ; il assure le lien entre le concessionnaire autoroutier et les représentants des sites signalés (publics et privés) et engage les dépenses.