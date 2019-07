Eiffage : L'opération de bureaux Laborde d'Eiffage Construction remporte le Prix du Public aux Architizer A+ Awards

Lors de la 7e edition des Architizer A+ Awards du 9 juillet dernier, le public a désigné le complexe de bureaux Paris-Laborde comme meilleure architecture d'un ensemble tertiaire en 2019 ! Cette année, près de 400 000 votes du public ont été comptabilisés.

Livré fin 2018, cet ensemble tertiaire est le fruit de la réhabilitation de l'ancienne caserne royale de la Pépinière au cœur de Paris pour ACM. Cette opération de 19 000m² comprend deux bâtiments réhabilités et un immeuble de bureaux neuf de sept niveaux. Les longues façades vitrées du bâtiment neuf ont été réalisées par Goyer, filiale du groupe Eiffage.

Les Architizer A+ Awards sont les trophées les plus importants dédiés à l'architecture dans le monde. Organisé par le réseau Architizer, plus de 7 millions de personnes suivent la rediffusion sur le web de la cérémonie en direct. L'objectif de cet évènement est de mettre en valeur l'architecture significative et de promouvoir les produits qui font partie intégrante de la vie de grands bâtiments.

Nous félicitons toutes les équipes d'Eiffage qui ont travaillé sur le projet pour cette 3e distinction !