Eiffage : La Cité de la Gastronomie du Grand Hôtel-Dieu ouvre officiellement ses portes au grand public

La Cité Internationale de la Gastronomie prend place au sein de l'ancien hôpital du Grand Hôtel-Dieu, lieu symbolique de l'hospitalité et de la santé à Lyon. Cet ancien hôpital, qui occupe une place importante dans le cœur des nombreux lyonnais qui y sont nés ou qui y ont travaillé, a été entièrement rénové par Eiffage Immobilier pour accueillir des commerces, restaurants, hôtel…

Pour ces habitants qui ont gardé un lien fort avec les lieux, et pour les 300 000 visiteurs annuels attendus, venir à la Cité, installée sous le dôme des Quatre-Rangs, partie la plus ancienne du Grand Hôtel-Dieu (XVIIe siècle), sera l'occasion d'admirer les espaces intérieurs et les détails architecturaux de ce monument historique, joyau du patrimoine bâti français.

Pour mener à bien la reconversion du site, Eiffage Immobilier, accompagné de Didier Repellin, Architecte en chef des Monuments Historiques et de l'agence AIA Architectes, ont totalement repensé cette partie du plus ancien des hôpitaux de Lyon.

Le caractère historique du Grand Hôtel-Dieu et son implantation en milieu urbain en faisait un chantier complexe. Un défi relevé par les équipes d'Eiffage Construction, qui ont adapté leur savoir-faire aux quatre zones d'époques différentes qui composent ce site, et à organiser les différentes livraisons pour palier à la taille restreinte du chantier.

Ce projet innovant est le fruit d'une démarche collective, initiée et pilotée par la Métropole de Lyon, en partenariat avec la Ville de Lyon et l'État. Le projet a vu le jour grâce au soutien de onze mécènes dont Eiffage Construction.

La Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon se veut tout aussi innovante et créatrice de progrès, tant en abordant la réflexion sur les enjeux économiques et écologiques de l'alimentation de demain, qu'en accueillant en ses murs un espace de co-working ouvert aux porteurs de projets, futurs entrepreneurs de l'alimentation.

Les six espaces du parcours permanent de la Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon portent le message d'une bonne alimentation synonyme de plaisir, valorisant les produits de saison et de qualité, et soutiennent l'idée que le bien-manger ne doit pas être réservé à une petite partie de la population.

En articulant sa programmation autour des questions de l'alimentation et de la santé, la Cité s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'histoire du Grand Hôtel-Dieu, et confirme le positionnement de Lyon comme capitale de la gastronomie pour les prochaines décennies.