Eiffage : La Société Béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) confie à RMT l'extension de réseaux au Bénin

La Société Béninoise d'Énergie Electrique (SBEE) a lancé un appel d'offres pour le renforcement et l'extension des réseaux électriques HTA/BT de la commune d'Abomey-Calavi et du Département de l'Atlantique financé par l'Agence Française de Développement (AFD), l'Union Européenne et la Banque Européenne d'Investissements.

RMT a remporté les lots 1 et 2 de l'appel d'offres qui consistent en l'extension des réseaux dans plusieurs quartiers d'Abomey-Calavi et de 37 villages. Les travaux consisteront notamment à installer 20 000 poteaux en béton, 800 km de torsade aérienne BT, 330 km de câble Almelec, 40 postes HTA/BT, 85 transformateurs sur poteau, 4000 luminaires d'éclairage public et 37 000 branchements d'abonnés.

Le projet devra être achevé en 24 mois et mobilisera près de 250 collaborateurs.

Crédits photo : © Eiffage Énergie Systèmes