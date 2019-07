Eiffage : La boîte à outils villes et infrastructures durables, une nouvelle ressource pour vos réponses à appels d'offres conception

Un ensemble de rédactions et de solutions rédigées 'prêt à l'emploi'

Intégrée dans la stratégie développement durable du groupe et à destination des collaborateurs de toutes les branches, cette boîte à outil permet aux collaborateurs répondant aux offres d'avoir accès à un panel de solutions rédigées. Le fichier se compose de solutions internes, de solutions développées en collaboration avec Eiffage, de solutions externes, ou encore de concepts généraux triés selon 8 thématiques de la ville et des infrastructures durables : écomobilités, matériaux et conception bas-carbone, énergies renouvelables et performances énergétiques, qualité de vie et nouveaux usages, biodiversité et génie écologique, végétalisation et agriculture urbaine, et enfin gestion de l'eau.

Les documents tels que des photos, des vidéos, et d'autres supports sont aussi disponibles en complément des rédactions proposées.

Alerter et orienter sur les risques environnementaux des projets de conception

Cet outil a également pour vocation d'alerter et d'orienter de façon simplifiée sur les risques environnementaux liés aux projets. Aménagement ou création d'infrastructures, étalement urbain, rénovation, déconstruction ou construction neuve… sont autant de typologies de projet qui peuvent représenter des risques de nature différente (environnementaux, économiques et/ou sociaux) qui peuvent impacter les opérations : planning, autorisation, budget, faisabilité, acceptabilité, etc.

Des partenaires à valoriser

Cette boîte à outil met également en avant les partenaires d'Eiffage qui accompagnent le Groupe sur des sujets primordiaux tels que la sauvegarde et la valorisation de la biodiversité, ou encore l'intégration des matériaux biosourcés dans les projets de construction.

Les certifications et labels à connaître

Enfin, vous pourrez aussi passer en revue et comparer les principaux labels et certifications en matière d'environnement et qui s'appliquent aux projets, quelle que soit leur nature (aménagement, rénovation, immobilier résidentiel ou tertiaire etc.) ou leur phase (conception, exploitation, maintenance). De la performance énergétique jusqu'au bien-être et à la santé, en passant par la conception bas carbone, vous y trouverez l'essentiel des caractéristiques des labels et certifications permettant de valoriser la démarche environnementale d'un projet.

Pour découvrir ce nouvel outil, rendez-vous sur l'intranet de la Direction développement durable et innovation transverse, dans la rubrique Appels d'offres conception projets (BAO)

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la Direction développement durable et innovation transverse, et plus particulièrement Dena Villanueva, Lucie Marchandeau, Diane Payrard.