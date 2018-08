Eiffage : La construction des tours de logements et bureaux Vizio débute dans le quartier novateur d’Euronantes

La résidence Vizio, située dans l'un des quartiers les plus attractifs de la ville, proposera une programmation mixte d'habitat, de tertiaire et d'activités commerciales.

Sur un socle d'espaces mutualisés, l'immeuble de bureaux de 4 170 m² jouxtera la tour de logements de 101 appartements répartis sur 5 500 m². Les appartements bénéficieront du concept de logements évolutifs développé par Eiffage Immobilier : une pièce annexée au logement permettra de passer du T2 au T3 ou inversement.

Les bureaux du programme Vizio ont été conçus de façon à créer des Espaces mutualisés avec des bureaux collaboratifs et décloisonnés ainsi que des espaces de convivialité.

Résolument contemporaine, l'architecture des deux tours de 18 étages joue la carte de la monochromie avec l'utilisation de béton blanc en façade. Des surfaces vitrées de belles hauteurs laissent pénétrer une luminosité optimale dans la résidence. La double orientation des pièces de vie offrira aux appartements un éclairage naturel quelle que soit l'heure du jour.

Les premiers occupants pourront intégrer leur nouvel espace de vie ou de travail et profiter d'un cadre de vie à la fois fonctionnel et convivial en décembre 2019.