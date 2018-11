Eiffage : La croissance d'Eiffage impressionne dans les infrastructures - analystes

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Eiffage était bien orientée mercredi, gagnant 1,65% à 88,6 euros en milieu d'après-midi à la suite de la publication mardi soir par le groupe de BTP et de concessions d'une progression de 13,2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 4,3 milliards d'euros. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires d'Eiffage a atteint 11,95 milliards d'euros, en hausse de 10,7% sur un an. Par activité, "la croissance organique des infrastructures a été assez impressionnante à 13,1% sur neuf mois, grâce au Grand Paris Express et à la dynamique des travaux routiers en France, ainsi qu'à la vigueur des marchés en Allemagne et en Espagne", note le courtier Bryan Garnier, confirmant sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 108 euros sur Eiffage. "Toutes les divisions font mieux qu'attendu, surtout les Infrastructures mais aussi la branche Energies Systèmes et la Construction", commente pour sa part Oddo BHF, également toujours à l'"achat" sur le titre, avec un cours cible légèrement supérieur de 109 euros. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH