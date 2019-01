Eiffage : La nouvelle vitrine du 2e sport national français « la Maison du Handball » est inaugurée à Créteil

Après plus de deux ans de travaux, Eiffage Construction a livré la Maison du Handball à la Fédération française de Handball en septembre dernier. C'est avec une grande fierté que les équipes d'Eiffage Construction Equipements ont assisté à l'inauguration de cette opération, véritable vitrine du handball à l'échelle nationale et internationale.

Deuxième sport collectif du pays, le handball est le sport pour lequel la France est la plus titrée. En effet, l'équipe masculine de handball est six fois championne du monde et deux fois championne olympique, il s'agit de la sélection de handball la plus titrée de tous les temps ! La génération que l'on surnomme « les Experts » est même considérée comme la plus talentueuse de l'histoire du handball international.

Du côté de l'équipe féminine de handball, le palmarès est tout aussi impressionnant puisqu'elles ont remporté deux fois le championnat du monde et en décembre dernier, le championnat d'Europe 2018 leur permettant de se qualifier pour les JO 2020 de Tokyo.

La création de cette Maison du Handball vise à dynamiser les actions professionnelles mais aussi amateurs, renfoncer les partenariats avec les entreprises qui participent au développement du handball national et créer un lieu convivial et fonctionnel pour l'ensemble des acteurs de la région.



Située à deux pas du stade Duvauchelle à Créteil, l'ensemble s'étend sur 14 000 m² de surface et 20 000 m² de terrain. Le nouvel équipement se décompose en 3 pôles d'activités :

Un pôle sportif : un terrain de compétition de 500 places, un terrain d'entraînement, 9 vestiaires et 500 m² de surface de musculation et de balnéothérapie Un pôle hébergement de 72 chambres Un pôle administratif comprenant les bureaux de la Fédération française et handball et de la ligue Ile-de-France, espaces d'accueil, congrès et séminaire, restaurants, et espace santé

Imaginé par l'architecte Charles Delamy en collaboration avec le cabinet Sémon-Rapaport, le respect de l'environnement a été le maître mot dans la construction de la Maison du handball avec une consommation énergétique inférieure à 10% à la réglementation thermique de 2012, l'utilisation d'éco-matériaux tels que le chanvre, le lin ou encore le coton, ou encore la création d'une toiture végétalisée. Le bâtiment bénéficie également d'une gestion alternative des eaux pluviales grâce à une infiltration de ces dernières par des noues et un jardin de pluie, technique alternative pour la gestion des eaux de ruissellement. Enfin, 500 arbres et végétaux ont été plantés dans l'enceinte de ce nouvel équipement.