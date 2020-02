Eiffage : Label Diversité confirmé pour APRR & AREA

Le groupe APRR a obtenu le renouvellement du label Diversité suite à la soutenance devant la commission de labellisation, le 6 février dernier. C'est un gage de reconnaissance de l'engagement et des actions menées par APRR & AREA en faveur de la diversité, de l'égalité des chances et de la non-discrimination, initiés en 2011.

Ce renouvellement confirme ainsi la position proactive du groupe APRR en faveur du bien-vivre ensemble au service de la performance individuelle et collective.

« Merci à toutes celles et ceux qui travaillent au quotidien pour dire 'non à toutes les formes de discrimination', déclare Pascal Billard, directeur des ressources humaines du groupe APRR. Je remercie tous les salariés pour leur implication ainsi que tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette démarche. Ce renouvellement est un nouveau point d'étape. Loin d'être une finalité, ce label est une formidable récompense pour les efforts accomplis au quotidien par les équipes et nous engage pour l'avenir pour progresser encore. »

Ce label, accordé pour une période de quatre ans, est attribué aux entreprises qui mènent des actions pour des processus managériaux non discriminants et en faveur de l'égalité des chances, notamment en matière d'insertion professionnelle. Il intègre aussi le principe de non-discrimination dans les relations clients et fournisseurs.

Quelques avancées significatives au cours des quatre dernières années* au sein d'APRR & AREA :

31,5% des cadres sont des femmes contre 30,5% en 2014,

contre 30,5% en 2014, 43% des personnes recrutées en CDI sont des jeunes contre 38% en 2014,

contre 38% en 2014, 5,69% des salarié-e-s sont reconnu-e-s travailleurs handicapé-e-s contre 4,25% en 2014,

contre 4,25% en 2014, 113 jeunes sont en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation contre 65 en 2014,

contre 65 en 2014, plus de 970 personnes ont changé d'emploi ou ont été promues de 2014 à 2018,

de 2014 à 2018, 91% de taux d'accès à la formation en 2018,

en 2018, un réseau de 250 formateurs internes qui réalisent 40% des formations internes contre 145 en 2014,

qui réalisent 40% des formations internes contre 145 en 2014, un réseau de 83 ambassadeurs de la diversité et de l'égalité des chances est actif depuis fin 2016,

de la diversité et de l'égalité des chances est actif depuis fin 2016, plus de 60 collaborateur-trice-s ont mené des missions de parrainage ou mentorat depuis 2016,

depuis 2016, l'index égalité professionnelle, publié en 2020, s'élève à 89/100 pour APRR et pour AREA.

* données au 31/12/2018.