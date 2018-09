Eiffage : Le CHU de Bordeaux confie la maintenance de son réseau de transport pneumatique à Eiffage Énergie Systèmes

Le CHU de Bordeaux rassemble trois établissements publics de santé : le Groupe hospitalier Pellegrin, le Groupe hospitalier Saint-André et le Groupe hospitalier Sud, lui-même composé des hôpitaux Haut-Lévêque et Xavier Arnozan. Soin, enseignement, recherche et prévention sont au cœur de la mission de service public de ces établissements.

En charge de la maintenance des systèmes de transport pneumatique entre les différents services de ces centres hospitaliers, notre équipe de sept techniciens a assuré une astreinte avec obligation de résultats : 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Nos collaborateurs, Marc Brisson, Gilles Nogues, Modamed Diakité, Richard Nourry, Mohamed Tahtah, Julien Rome et Brahim Hadj, ont ainsi veillé au bon fonctionnement d'environ 35 kilomètres de tube PVC, afin de desservir une vingtaine de zones comprenant, au total, 95 stations d'envoi/réception et 13 aiguillages.

Crédit photo : © Eiffage Énergie Systèmes