Eiffage : Le Cube de l'année 2018

Dans le cadre de l'opération Campus, Eiffage Concessions s'est vu confier en 2014 le financement, la conception, la construction, la réhabilitation et la maintenance du Campus universitaire d'Aix-en-Provence. Le projet, composé de 4 tranches de travaux, comprenait la construction d'un parking silo (Tr 1), la création d'un restaurant universitaire nord (Tr 2), la modernisation de la bibliothèque universitaire de droit (Tr 3), la création d'un restaurant universitaire sud et d'une crèche (Tr 3), la réhabilitation du bâtiment de lettres et sciences humaines (Tr 1,Tr 2 et Tr 3), l'aménagement de la roseraie (Tr 3) et le bâtiment Cœur de Campus (Tr 4).

Le 17 décembre dernier, Melaudix, la société de projet, a mis à disposition d'Aix Marseille Université (AMU) la dernière tranche du contrat de partenariat qui concernait l'ancienne bibliothèque de lettres devenue le bâtiment Cœur de Campus baptisé « Le Cube » et réhabilitée en espace de vie, de culture et de savoir.

Les étudiants disposent désormais d'un théâtre de 193 places, d'une salle multi-activités de 200 places, de salles de musiques, de bureaux, d'espaces de co-working.

L'université du temps libre est aussi installée dans le Cube. Un restaurant devrait d'ici peu ouvrir dans ce bâtiment ainsi que des commerces.

Les travaux ont duré 14 mois. Cette réalisation est le fruit de la synergie des équipes d'Eiffage Concessions, Eiffage Construction, Eiffage Energie Thermie et Chastanier qui ont su se mobiliser pour mener à bien les travaux dans les délais impartis.