Eiffage : Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon remporte le prix du meilleur projet commercial urbain aux Mapic Awards 2018

Créés en 1996, les Mapic Awards récompensent l'excellence, l'innovation et la créativité dans le secteur de la promotion immobilière, reconnaissant les meilleurs marchands au détail et projets immobiliers. Un dîner prestigieux de gala accueille les professionnels les plus influents de l'immobilier.

Les gagnants des Mapic Awards 2018 ont été à la fois désignés par un jury de professionnels et par le vote des visiteurs du salon.

Le Grand Hôtel-Dieu de Lyon a été reconnu pour sa reconversion impressionnante. Joyau du patrimoine architectural Lyonnais, il est depuis toujours un lieu de vie et de modernité. Hier hospice, hôpital ou maternité, il brillait par ses techniques médicales à la pointe. Aujourd'hui, c'est un lieu aux multiples facettes, mais toujours tourné vers l'hospitalité : Hôtel 5 étoiles, espace de shopping tendance, centre de convention et Cité Internationale de la Gastronomie. Le parcours a été imaginé autour de 4 univers traversant dômes, cours et jardins historiques.

Porté par des acteurs engagés et passionnés, le projet de reconversion de l'ancien hôpital a su convaincre par son ambition et sa cohérence avec l'histoire du lieu. Conçu par les architectes Albert Constantin et Didier Repellin, les travaux ont été lancés officiellement le 3 avril 2015 par Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication et ont été conduits par Eiffage Immobilier. Ensemble, ils ont su répondre aux enjeux de l'un des chantiers les plus emblématiques de l'agglomération Lyonnaise et de France, portant sur la reconversion d'un monument historique en véritable lieu de vie et d'activités diverses au cœur d'une zone inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.

Félicitation à toutes les équipes d'Eiffage Immobilier et Eiffage Construction qui contribuent depuis presque 4 ans à la réalisation de cette opération d'envergure !