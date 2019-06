Eiffage : Le Stade Pierre-Mauroy signe la Charte éco-responsables

Le 12 janvier 2017, le ministère des sports et le WWF France ont lancé la Charte des 15 engagements écoresponsables des grands événements sportifs à destination des organisateurs. Le 11 juin 2018, cette Charte a été ouverte aux gestionnaires de grands équipements sportifs français.

Depuis le 13 juin, Eiffage Concessions, via le stade Pierre-Mauroy, fait partie des membres signataires de la charte.

La Charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs d'événements et des gestionnaires d'équipements confirme que la responsabilité environnementale est désormais au cœur du cahier des charges des organisateurs de grands événements sportifs internationaux en France.

L'alimentation et les achats responsables, le recyclage des déchets, la maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, la mobilité durable, la préservation de la biodiversité mais aussi l'accessibilité et la promotion de l'égalité Femme/Homme dans les postes à responsabilités constituent les axes prioritaires des engagements de la charte. La semaine dernière, la charte a été reconnue par le Secrétariat du Climat de l'ONU comme un outil efficace pour agir localement pour le climat

A ce jour, le Stade répond d'ores et déjà à 3 engagements :

La maîtrise des consommations d'eau et d'énergie

L'alimentation des chasses d'eau du Stade et l'arrosage de la pelouse se fait par la récupération d'eau de pluie. Le Stade est équipé d'ondulateurs dynamiques lui permettant d'éviter l'utilisation de groupes électrogènes.

L'accueil et l'accessibilité

Le Stade détient une bonne notation d'accessibilité et 100% de ses comptoirs sont adaptés aux personnes en situation de handicap.

La lutte contre les discriminations

Les équipes du Stade sont plutôt équilibrées en termes d'emploi d'hommes et de femmes.

Il s'engage donc à répondre d'ici 3 ans aux autres engagements qui concernent : la mobilité durable, les achats responsables, le recyclage des déchets, l'expérimentation d'une innovation éco-responsable, l'ancrage territorial, le management responsable et la sensibilisation des acteurs dont il est entouré.

En signant cette charte, le Stade s'inscrit concrètement dans une dynamique ambitieuse de protection de l'environnement !