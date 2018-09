Eiffage : Le futur siège régional Nord Pas-de-Calais d’Orange s’installe sur le site emblématique du Stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Asq (59)

L'immeuble de bureaux d'Orange s'inscrit dans la deuxième phase des espaces annexes du grand stade Pierre Mauroy sur une surface utile de 19 000 m² à proximité des voies reliant Lille à Paris et à la Belgique.

Le bâtiment sera développé sur 5 niveaux avec une capacité d'accueil de 1 220 postes de travail et 600 places de parking. L'établissement disposera d'un restaurant d'entreprise de 1 100 m² pour 700 couverts et d'un jardin intérieur de 800 m².

Le bâtiment a été conçu par le cabinet d'architecture Valode & Pistre qui a imaginé une volumétrie simple et compacte en forme d'anneau, composée d'un volume hexagonal autour d'un patio central à ciel ouvert. Les façades sont réalisées en verre et métal, des matériaux durables et pérennes.

Le bâtiment s'organise autour d'un grand espace ouvert à rez-de-chaussée, avec un jardin traversé par une passerelle de liaison vitrée, entre le hall et les espaces de restauration. Le jardin trouve une continuité à R+1 dans ce même volume en couverture du restaurant.

Ces nouveaux locaux s'accordent avec le mouvement de digitalisation du groupe Orange. En effet, il s'agit d'un bâtiment flexible pour permettre une plus grande communication, faciliter l'indépendance des fonctions, en faire un lieu de référence partagé par tous. L'aménagement des pièces telles que les salles de réunion, les espaces collaboratifs ou de détente, les showrooms ou encore l'amphithéâtre équipé et digitalisé sont entièrement modulables.