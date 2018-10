Eiffage : Le groupement VINCI Energies et Eiffage Énergie Systèmes remporte le contrat de…

Le 19 octobre 2018

Le groupement VINCI Energies et Eiffage Énergie Systèmes remporte le contrat de réalisation des infrastructures électriques de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express

• Réalisation de l'ensemble de l'architecture électrique de la ligne

• Montant du contrat : 71 millions d'euros

Le groupement Alise, piloté par VINCI Energies via sa filiale SDEL Transport Grands Projets, en partenariat avec Eiffage Énergie Systèmes (50/50), vient de remporter le contrat de réalisation de l'ensemble de l'architecture électrique de la ligne 15 Sud du Grand Paris express.

Le contrat, d'un montant de 71 millions d'euros, prévoit la réalisation de l'ensemble de l'architecture électrique du réseau 20 kV à partir des dix postes de livraison Enedis et de la distribution dans les tunnels, gares et ouvrages de la ligne jusqu'aux 250 tableaux électriques Basse Tension.

Au sein du groupement, Axians Rail Ile-de-France (VINCI Energies) réalisera également le déploiement des infrastructures optiques du réseau multi-services de transmission de données de la ligne 15 Sud. Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy interviendra en soutien du groupement Alise pour les études et la réalisation de cette architecture électrique.

Le marché comprend également les installations contribuant à la sécurité des voyageurs, du tunnel ferroviaire et des gares (éclairage, prises électriques et système de téléphonie pour les services de secours, détection d'élévation de température).

La nouvelle ligne de métro 15 Sud, d'une longueur de 33 kilomètres, connectera 22 communes dans 4 départements, à travers 18 nouvelles stations, entre Pont de Sèvres et Noisy Champs.

De nombreux défis en milieu urbain

Au-delà des exigences techniques, le groupement va devoir gérer une logistique de chantier complexe dans un milieu urbain dense et respecter un planning de 70 mois associant de nombreuses interfaces et des mises en service successives tout au long du projet.

Un engagement sociétal ambitieux

Le groupement s'engage à réaliser 2 000 heures de formation et 10 000 heures d'insertion tout au long du projet. Sur le plan environnemental, il entend mettre en œuvre une politique de traitement des déchets ambitieuse ainsi qu'un « Plan de Respect de l'Environnement » afin de minimiser l'impact de ses activités tout au long du chantier.



