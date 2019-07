Eiffage : Le lot Infrastructures de l'ensemble de lancement d'Ariane 6 a été livré à Kourou

L'ESA a fait part de sa satisfaction sur les ouvrages réalisés par le groupement ECLAIR6 mené par Eiffage Génie Civil ; de son côté, le CNES a qualifié le travail fourni de remarquable et ajouté que ce projet constituait désormais une nouvelle référence pour l'industrie spatiale européenne.

Rappelons que cette opération, remportée en juillet 2016 par Eiffage Génie Civil et ses partenaires, Eiffage Métal, SEH Engineering, Eiffage Infra Guyane, Eiffage Énergie Systèmes Clemessy, Axima et ICOP, comprenait la réalisation de tous les ouvrages de l'ELA4, dont le massif de lancement avec ses deux carneaux, le portique mobile (6 000 tonnes pour 90 mètres de haut) et le Bâtiment d'Assemblage du Lanceur (BAL). Des travaux nécessitant la mise en œuvre de 60 000 m³ de béton, 7 000 tonnes d'armatures, 400 000 m³ de terrassements et 7 500 tonnes de charpente métallique.

Crédit Photos : ESA / CNES / SENTINEL