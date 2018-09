Eiffage : Le lycée Lucie Aubrac de Courbevoie accueille ses 1500 élèves dans des locaux flambant neufs réalisés par Eiffage Construction

Ce lycée, aux dimensions hors normes, totalisera plus de 13.000 m² de surface de plancher et aura une capacité d'accueil de 1 500 élèves. Il sera doté d'un CDI, d'une salle polyvalente de 200 places, d'un gymnase, d'un amphithéâtre et de logements de fonction. Le restaurant scolaire, d'une capacité d'accueil de 470 places, fonctionnera avec deux selfs et deux files d'attente distinctes. Les locaux s'organisent de part et d'autre d'une grande allée centrale couverte d'une verrière photovoltaïque.

Les équipes d'Eiffage Construction ont livré cet établissement en 18 mois au lieu des 24 habituellement prévus pour un bâtiment de cette envergure.

Le cabinet d'architecture Epicuria a conçu un bâtiment en longueur sur quatre étages, avec une véritable rue intérieure, recouverte d'une verrière photovoltaïque. Elle sera utilisée entre les cours comme espace récréatif en plus d'une petite cour de récréation arborée d'environ 350 m².

Les dispositions techniques comme la conception architecturale permettent au lycée Lucie Aubrac d'atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, notamment en matière de consommation énergétique.