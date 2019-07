Eiffage : Le projet de reconversion de la caserne Lizé se concrétise avec la remise des clés de l'armée à la ville de Montigny-lès-Metz

Cette remise des clés s'est actée symboliquement par la remise de l'une des clés d'un ouvrage de la ligne Maginot. L'ensemble des membres du groupement d'Aménageurs-Promoteurs : Eiffage Aménagement en tant que mandataire du groupement, Demathieu & Bard Immobilier, CM-CIC Aménagement Foncier, Eiffage Immobilier, Rizzon ainsi qu'Habiter Promotion étaient conviés à cet évènement.

L'objectif de cette réhabilitation est de constituer un modèle de ville offrant un lieu de vie le plus complet possible tout en conservant le patrimoine historique des lieux.

Le projet proposera aux habitants de nouveaux espaces de vie avec 630 logements, une résidence intergénérationnelle Cocoon'Âges, une résidence séniors et 600 m² de commerces. Le cœur du projet est caractérisé par un large espace paysager de 1,2 hectare où la majorité des grands arbres seront conservés. Le quartier affichera exemplarité en termes de développement durable et performance énergétique afin d'obtenir le label éco-quartier.

Cette cérémonie de remise des clés est une étape importante dans la reconversion de la caserne Lizé et plus largement dans la réappropriation de ce cœur de ville par les riverains des 2 parties de la commune, Montigny-haut et Montigny-bas. Cet évènement vient officialiser un premier engagement commun mené main dans la main avec la collectivité, celui de disposer de l'accès au site et ainsi d'amorcer le projet d'aménagement sereinement.

Un fait également qui témoigne de l'accompagnement et de l'implication des équipes d'Eiffage Aménagement auprès des collectivités. Une relation partenariale qui permet des avancées conséquentes dans un climat de cohésion avec l'ensemble des protagonistes (Ville, Métropole, Armée, EPFL, etc.) au bénéfice du projet. Un savoir-faire « made in » Eiffage.