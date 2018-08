Eiffage : Le projet immobilier « L’imprimerie » fait partie des lauréats du concours Parisculteurs saison 2 grâce à l’initiative UrbAgri

Le concours Parisculteurs a été créé par la ville de Paris et ses entreprises partenaires dans le cadre de l'opération « Objectif 100 hectares ». Elle a pour but de se mobiliser pour végétaliser 100 hectares de bâti d'ici 2020 dans la capitale, dont un tiers consacré à l'agriculture urbaine. Le concours récompense les initiatives d'agriculture urbaine et de végétalisation sur les toits, façades et murs. Ces initiatives seront par la suite développées par les entreprises partenaires.

L'année dernière, 32 équipes pluridisciplinaires ont été reconnues parmi les 144 projets candidats.

Cette année, le projet Une ferme urbaine sur votre bâtiment porté la start-up UrbAgri et développé en collaboration avec Eiffage Construction et Eiffage Immobilier sur le site de l'Imprimerie dans le 14e arrondissement de Paris, fait partie des 33 lauréats.

Ce programme immobilier offrira en 2019, un jardin potager sur deux terrasses avec 2 serres non chauffées, pour une surface de 465m². Les bacs de plantation prévus pour les productions seront installés par Eiffage Construction avec 40 cm de terre.

Les résidents pourront, par un système d'abonnement, cultiver leur parcelle ou venir simplement récolter les variétés de leur choix dont le soin aura été confié à Urbagri. Des ateliers à destination des enfants et adultes seront également proposés, ainsi que la mise en place d'un compostage des déchets ménagers de la résidence.

Informations chantier :

Maitrise d'ouvrage : Eiffage Immobilier / Construction

Architecte : Agence LAHYANI

Début des travaux : janvier 2016

Date de livraison : 2ème trimestre 2019

Superficie : 23 600 m² SDP

Nombre de logements : 187 + 47 logements sociaux

Crédit perspectives : ARTE FACTO