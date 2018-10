Eiffage : Maison Provinciale, Maisons Copreco et Socamip Rénovation se rassemblent sous la marque unique Viv’Home

« Plus qu'une maison, une référence » est la base line de la nouvelle marque Viv'Home. En effet, Eiffage Construction affiche une quarantaine d'années d'expérience dans la construction de maisons individuelles dans la région Sud-Ouest. L'entreprise a souhaité rassembler toutes ses offres sous la marque globale Viv'Home qui est actuellement disponible dans une dizaine d'agences sur les départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne et de la Haute-Vienne. Une équipe de 45 collaborateurs est spécifiquement dédiée au développement de l'offre.

L'objectif de cette nouvelle offre est de simplifier l'accession à la propriété à tous les niveaux. Viv'Home s'adresse ainsi aussi bien aux primo-accédant avec le modèle Prim'Home, qu'aux futurs acquéreurs désireux d'une maison traditionnelle ou contemporaine équipées des dernières technologies avec, par exemple, le modèle Futur'Home. Au total, 14 modèles sont proposés à la vente à travers deux gammes : Classic et Modern.

Par ailleurs, Socamip a signé avec Axanis le 19 octobre dernier un marché de 9 maisons à Martillac en Gironde.

Plus d'informations sur www.viv-home.fr.

Découvrez le clip de présentation de la nouvelle marque.