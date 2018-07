Eiffage : Neoen a confié à Eiffage et Schneider Electric la construction et la maintenance de sa…

Vélizy-Villacoublay, le 25 juillet 2018

Communiqué de presse

Neoen a confié à Eiffage et Schneider Electric la construction et la maintenance de sa centrale photovoltaïque de Paradise Park en Jamaïque pour un montant global de près de 55 millions d'euros

Neoen, le leader indépendant français dans la production d'énergie renouvelable, annonce ce jour avoir confié à Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Energía, et à Schneider Electric France, la construction de sa centrale photovoltaïque de Paradise Park de 51,5 MWc, en Jamaïque.

Neoen a remporté le projet photovoltaïque de Paradise Park dont le montant total s'élève à près de 55 millions d'euros lors d'un appel d'offres lancé par le bureau de régulation des services publics jamaïcain et est l'actionnaire majoritaire de ce projet aux côtés de MPC Caribbean Clean Energy Fund et Rekmaniar Frontier Ventures. Bénéficiant d'un contrat d'achat de l'électricité produite d'une maturité de 20 ans auprès de la Jamaican Public Service Company, au tarif de 85 dollars US par mégawattheures, Paradise Park fournira au marché jamaïcain l'électricité la plus compétitive de son histoire.

Eiffage Energía, filiale espagnole d'Eiffage Énergie Systèmes, qui dispose d'une grande expérience et d'un savoir-faire reconnu dans le domaine des projets solaires de grande puissance, assurera la construction du projet de Paradise Park en groupement avec Schneider Electric France. Eiffage Energía assurera également la maintenance de la centrale pendant 20 ans.

Ce nouveau contrat témoigne de la percée d'Eiffage dans le secteur de la production d'énergie solaire, avec plus d'1,5 GW installé dans le monde. En partenariat avec Neoen, Eiffage a mis en service le parc photovoltaïque de Cestas dans le sud-ouest de la France d'une puissance de 300 MWc. En dehors de l'hexagone, Eiffage a réalisé les centrales solaires de Quilapilún au Chili, près de Santiago (110 MWc), celle de Ten Merina au Sénégal (30 MWc) et celle de Nouakchott en Mauritanie (50 MWc). Le Groupe livrera la centrale de Huatacondo au Chili (98 MWc) dans le courant de l'année.

Xavier Barbaro, Président de Neoen, déclare : « Nous avons déjà travaillé à de nombreuses reprises avec Eiffage et Schneider Electric, aussi bien en France qu'à l'international, et savons que nous nous sommes entourés de partenaires de qualité pour la construction de Paradise Park en Jamaïque, une géographie nouvelle pour nous. A l'instar de quelques autres acteurs français, Eiffage et Schneider Electric ont su se positionner de façon avant-gardiste dans la construction de centrales photovoltaïques. Il existe ainsi aujourd'hui une véritable filière française sur ce segment dont nous saluons le savoir-faire réputé mondialement. »

A propos de Neoen

Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des tout premiers au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de près de 2 GW à ce jour, et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé de taille en l'espace de 18 mois. Neoen est présent en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, au Portugal et a des actifs dans plus d'une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017, Neoen a remporté l'une des fermes solaires la plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique. Les principaux actionnaires de Neoen sont Impala SAS (détenu par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie II (géré par Omnes Capital), et Bpifrance. Neoen vise une puissance installée et en construction de 5 GW en 2021.

Plus d'informations sur www.neoen.com

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros dont près de 21 % à l'étranger.

À propos d'Eiffage Energía

Eiffage Energía, filiale d'Eiffage Énergie Systèmes, est devenue un leader des énergies renouvelables avec de nombreux contrats à son actif à travers le monde. Eiffage Energía a déjà participé à près d'un tiers des équipements photovoltaïques mis en œuvre au Chili. Elle travaille pour le compte des plus grands énergéticiens et compte à son actif la réalisation de plus de 50 centrales solaires et 85 fermes éoliennes dans le monde. Au-delà de la production d'énergie, Eiffage Energía reste très active dans le transport, la distribution et la maintenance.

A propos de Schneider Electric

Schneider Electric mène la Transformation Numérique de la Gestion de l'Energie et des Automatismes dans le Résidentiel, les Bâtiments, les Centres de données, les Infrastructures et les Industries. Présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la Gestion électrique - Moyenne tension, Basse tension et Énergie sécurisée, et des Systèmes d'automatismes. Nous fournissons des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatismes et logiciels. Schneider Electric est un acteur majeur du solaire depuis 2008 et a vendu pour plus de 9GW de solutions de conversions. www.schneider-electric.com

