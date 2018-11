Eiffage : Neuf fresques monumentales décoreront les bâtiments réhabilités par Eiffage Construction dans le quartier de Bernard Jussieu à Versailles

Un programme de réhabilitation ambitieux

Versailles Habitat a choisi le groupement mené par Eiffage Construction pour rénover les 1096 logements sociaux, du quartier Bernard de Jussieu. La conception architecturale est prise en charge par le cabinet ITHAQUES.

D'une superficie totale de 57 000 m², le programme des travaux comprend :

une réhabilitation totale des 22 bâtiments sur le plan énergétique,

une nouvelle esthétique, en utilisant notamment des parements de briques,

une requalification des entrées des bâtiments, avec la création d'extensions,

la réalisation de 9 fresques artistiques monumentales sur les pignons d'immeubles situés sur des lieux stratégiques du quartier.



La réhabilitation de cet ensemble locatif datant des années soixante va permettre de répondre aux aspirations actuelles des habitants tant sur le bâti (réhabilitation des façades, isolation thermique…) que l'environnement extérieur (meilleure distinction entre espaces publics et privés, stationnement, éclairage…).

Au terme des quatre tranches de travaux de rénovation, en 2021, ce quartier bénéficiera ainsi de logements aux performances thermiques améliorées au sein d'un environnement qualitatif.

Un programme artistique autour de la nature

Versailles Habitat a souhaité revaloriser l'art urbain et soutenir des artistes émergents ou confirmés en intégrant neuf fresques monumentales au quartier.

Véritables actes d'engagement, ces réalisations mettront à l'honneur le quartier et ses habitants en introduisant l'art au cœur de leur vie quotidienne et en transformant leur lieu de vie en véritable rendez-vous de création artistique contemporaine, participant directement au développement du patrimoine culturel de la ville, en écho avec l'un des grands axes du projet urbain : « Versailles, ville-nature ».

Les fresques s'inscrivent également dans un territoire marqué par la culture maraîchère, horticole et paysagère. Neuf artistes-muralistes de renom s'inspireront donc des thèmes de la nature, de l'animalité et de l'histoire du site pour rendre hommage au célèbre botaniste français Bernard de Jussieu et à son travail sur les espèces végétales et animales dans ce quartier éponyme :