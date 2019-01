Eiffage : Nouvelles certifications ISO pour Eiffage Services et OPERE

Eiffage Services et OPERE, les entités de maintenance d'Eiffage Concessions, ont obtenus mi-décembre, la certification ISO 9001:2015, norme qui définit les exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualitépour les entreprises souhaitant améliorer la satisfaction de leur client et fournir des produits et services conformes.



OPERE, l'opérateur de la LGV BPL,a aussi obtenu la certification ISO 14001 qui traite la limitation des déchets, des nuisances ainsi que la compensation de l'empreinte environnementale de l'infrastructure.

L'obtention de ces certifications s'inscrit dans une démarche volontaire d'amélioration continue. Elles confirment que les mainteneurs, en cherchant sans cesse à gagner en efficacité, répondent à des critères de performances qui dépassent le simple respect des exigences contractuelles.

Avec ces nouvelles certifications, Eiffage Concessions, au travers de ses entités, confirme sa position d'acteur majeur de la maintenance et du service en plaçantla sécurité, la qualité et la protection de l'environnement et des tiers au cœur de ses activités.