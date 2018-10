Eiffage : Philippe Plaza nominé aux Trophées Logement Territoires 2018 dans la catégorie « Promoteur de l’Année »

Immoweek fait renaître les « Trophées du Logement », remis entre 2004 et 2008 par la rédaction de « Profession Logement » devenue « Immoweek Logement ». En y ajoutant deux nouvelles et fortes composantes : les Territoires et le Développement Durable. Un moment de réflexion, de partage, sur l'ensemble des initiatives en matière de logement pour tous les acteurs, publics et privés et les élus qui agissent.

Vous pouvez voter pour Philippe Plaza en tant que meilleur promoteur de 2018 sur immoweek.fr, un prix d'honneur qui soulignera le travail d'Eiffage Immobilier et de son directeur général.

Les votes se clôtureront le 14 octobre prochain à minuit, il vous reste 6 jours pour voter pour Philippe Plaza dans la catégorie « Promoteur » : http://www.immoweek.fr/nos-evenements/trophees-logement-territoires/bulletin-de-vote/.

Nous comptons sur votre mobilisation pour faire triompher le savoir-faire et l'expérience de Philippe Plaza et de ses équipes !

La remise des trophées aura lieu le 14 novembre prochain à l'issue d'un grand débat autour de deux tables rondes : « Habiter autrement : la révolution des services numériques » et « Logement : changement de cycle ? » avant un déjeuner amical.