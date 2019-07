Eiffage Polska Budownictwo : la nouvelle usine de Volkswagen à Antoninek est prête

Outre la construction du gros-œuvre de la salle principale de et d'un bâtiment d'agrément limitrophe d'une surface totale de 48 600 m², les travaux ont été étendus par le maître d'ouvrage pour inclure des travaux de finition et d'aménagement de ces bâtiments ainsi que la construction d'une station de pompage.

L'organisation logistique et la coordination des travaux ont été des facteurs essentiels à la réussite de ce projet dans un délai aussi court.

Pour respecter le délai d'achèvement requis, la plupart des éléments de la structure de la salle, comme les colonnes, les plaques d'appui, les poutres, les pannes et les murs-rideaux, ont été réalisés à partir d' éléments préfabriqués.

« Nous avons planifié nos activités de manière à éviter toute perturbation du système de transport à Poznań et des processus de production dans l'usine Volkswagen elle-même. L'un de ces défis logistiques a été le processus de revêtement de sol », a déclaré Piotr Saulewicz, directeur de la région du Nord, membre du conseil d'administration d'Eiffage Polska Budownictwo. « À l'étape clé de ce processus, en 11 heures, de 18 h à 5 h, nous avons posé des planchers d'une superficie totale de 4 608 m². Ces travaux ont été effectués simultanément par deux équipes de revêtement de sol utilisant un total de 2 304 m3 de béton provenant de 144 bétonnières. »

L'usine de soudure Volkswagen à Antoninek est une nouvelle illustration du savoir-faire d'Eiffage dans le secteur de la construction industrielle. Au cours des deux dernières années, Eiffage en Pologne a livré, entre autres, des projets pour Unilever à Poznań et une autre nouvelle usine pour Volkswagen Poznań à Białężyce près de września. Actuellement, les équipes d'Eiffage Budownictwo construisent la nouvelle usine de moteurs Mercedes-Benz à Jawor près de Legnica.