Eiffage : Polska Budownictwo livre l'hôtel 4* Radisson Blu Hotel & Residences à Zakopane

L'hôtel de 14 000 m², déjà ouvert, compte, outre ses 158 chambres, sept salles de conférence, trois bars et deux restaurants. Le centre Wellness & Spa dispose d'une salle de sport, d'une piscine de 20 mètres, d'un bain à remous, d'un sauna et d'un bain de boue Rasul.

Les derniers travaux de finition sont en cours dans la partie résidentielle, qui comprend sur ses 7 350 m² des logements dont les surfaces vont de 28 à 175 m².

Afin de construire les planchers souterrains des parkings, environ 60000 m3 d'excavations ont été faites avant le début des travaux de construction, qui ont nécessité un étayage profond sur un sol complexe à travailler : la roche sédimentaire dure et dense (connue sous le nom de flysch) omniprésente dans la région de Podhale.

Le corps du bâtiment a été conçu dans le style traditionnel des maisons de montagne typiques de Zakopane, mêlant poutres en mélèze et tuiles de pierre à face fendue

Outre les matériaux traditionnels et les éléments typiques de la région de Podhale, le bâtiment dispose également de nombreux éléments modernes, comme des façades en aluminium et des auvents en bois et en acier recouverts de verre, ainsi que des balcons en verre, balustrades et cloisons.